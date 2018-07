Ein recht ungewohnter Anblick zeigt sich derzeit für BYD-Anleger(innen) beim Blick auf die 12-Monats-Performance dieser Aktie, gemessen in Euro: Denn da zeigt sich eine Zahl in "rot" = es gibt auf Jahres-Basis Verluste bei dieser Aktie (derzeit im Bereich 8%). Das ist kein Wunder, schließlich gilt es zu bedenken, dass der Aktienkurs noch vorigen Oktober zwischenzeitlich gewissermaßen an die 9-Euro-Marke anklopfte. In den Wochen davor war die Notierung kräftig gestiegen (im September stand die ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...