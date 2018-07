FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.07.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ABCAM TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1640 (1230) PENCE - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 370 (336) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 810 (790) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3720 (4000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5700 (5550) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 295 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1015 (907) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS TRAVIS PERKINS TO 'HOLD' ('ADD') - RBC RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 450 (445) PENCE - 'TOP PICK' - SOCGEN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 244 (275) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 309 (301) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5825 (4960) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1815 (1700) PENCE - 'BUY'



