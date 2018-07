Die Commerzbank hat die Aktie des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das beschleunigte organische Umsatzwachstum auf dem amerikanischen Kontinent und die operative Ergebniserholung (Ebit) seien ein Quartal früher gekommen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztere gehe aber in die für das zweite Halbjahr erwartete Richtung, was der unveränderte Ausblick bestätige. Auch die Konsensschätzungen preisten diese Entwicklung bereits ein, und die Bewertung der Aktie liege über dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre./gl/mis

Datum der Analyse: 31.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005790430

