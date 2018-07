Ein rückläufiges operatives Ergebnis bei HeidelbergCement in einem vom Markt insgesamt gut aufgenommenen Geschäftsbericht hat am Dienstag den Kursanstieg der Baustoff-Aktie gebremst.

Am späteren Vormittag lag sie im wenig veränderten Dax knapp mit 0,11 Prozent im Minus bei 72,06 Euro - und knüpfte so nicht an ihre Aufwärtsbewegung seit dem bisherigen Jahrestief an. Das war vor acht Tagen bei knapp unter 69 Euro erreicht worden. Dem seither erzielten Anstieg um 5 Prozent steht insgesamt allerdings ein Verlust von fast 20 Prozent seit Jahresbeginn gegenüber. Damit gehören sie nach den zwei Bankwerten, der Deutschen Post und der Lufthansa zu den schwächsten Werten im Leitindex.

Die Umsatzentwicklung habe sich beschleunigt, hob Bernstein-Analyst Phil Roseberg positiv hervor, monierte zugleich aber - wie auch sein Kollege Rajesh Patki von der US-Bank JPMorgan - das operative Ergebnis vor Abschreibungen. Dieses war aufgrund negativer Währungseffekte zurückgegangen und traf laut Patki zwar die Konsensschätzung, verfehlte aber seine Prognose. Damit der Unternehmensausblick für das laufende Jahr erreicht werden könne, müsse das operative Ergebnis nun noch deutlicher zulegen, warnte sein Kollege Roseberg.

Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe ist diesbezüglich allerdings optimisch: "Der Bericht zum zweiten Quartal lieferte vor einem inzwischen etwas stärker herausfordernden Umfeld solide Kennziffern." Vor allem der Anstieg des Ergebnisses je Aktie habe erneut positiv überrascht. Seines Erachtens sollte sich die Aktie in der zweiten Jahreshälfte deutlich besser als in der ersten entwickeln./ck/jha/

ISIN DE0006047004

AXC0143 2018-07-31/11:20