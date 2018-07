Audi und Mercedes sind schon da, nun folgt auch BMW - und baut ein neues Werk in Ungarn. Die deutschen Werke seien an der Grenze der Kapazität angekommen.

BMW baut ein neues Werk in Ungarn. In der Fabrik nahe der Stadt Debrecen in Ostungarn sollen bis zu 150.000 Fahrzeuge jährlich vom Band laufen, wie der Münchner Autobauer am Dienstag mitteilte. Rund eine Milliarde Euro soll der Bau des neues Standorts kosten. "Nach hohen Investitionen in China, Mexiko und den USA stärken wir nun den Standort Europa", sagte Vorstandschef Harald Krüger. In Debrecen sollen - wie in den anderen BMW-Werken in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...