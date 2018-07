Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, notiert am unteren Ende seiner Range im Bereich der 94,30/25. US-Dollar wartet nun auf Daten Der Index notiert die 3. Sitzung in Folge im Verlust, während er im Bereich der 94,30, in der Nähe der kurzfristigen Unterstützungslinie von 94,22, gehandelt wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...