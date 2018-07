Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juli überraschend zugenommen. Die jährliche Inflationsrate stieg von 2,0 auf 2,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine stabile Rate von 2,0 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, zog im Juli ebenfalls an. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate kletterte von 0,9 auf 1,1 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 1,0 Prozent gerechnet.

Seit einigen Monaten bewegen sich die Preise im Euroraum nach oben. Die Gründe für den Preisanstieg seit April waren der schwächere Euro, steigende Energiepreise und eine spürbare Anhebung regulierter Gaspreise in Frankreich und Italien, wie die Ökonomen von HSBC Trinkaus & Burkhardt erläuterten.

Bis zum Frühjahr 2019 rechnen die Experten mit einer um die 2-Prozent-Marke schwankenden Inflationsrate. Ab April 2019 werden die jüngsten Ölpreisanstiege aus der Jahresbetrachtung wieder herausfallen.

