Palma de Mallorca (pts023/31.07.2018/11:00) - "Millionär dank Mindestlohn" lautet der neue Buchtitel des Fünffach-Autors und Dropshipping-Experten Fabian Siegler. Medienvertreter, Buch-Blogger und Rezessionsautoren sind eingeladen, sich ein kostenfreies Exemplar direkt über den Verlag zu sichern. Kaum ein anderer Spezialist im sogenannten Streckenversand macht in den letzten Monaten und Jahren so viel von sich reden, wie der gebürtige Pfälzer Jungunternehmer. Dropshipping bedeutet den Handel im Internet mit Produkten, welche man selbst nicht auf Lager haben muss. Der Hersteller versendet die Ware direkt an den Kunden / Käufer - und dies im Namen des Dropshipping-Unternehmers, der lediglich die Listung, Platzierung und Bewerbung der Produkte im Internet auf verschiedenen Handelsplattformen durchführt. Selbstverständlich kümmert sich der Dropshipper auch um den entsprechenden Kunden-Support. Der Hersteller versendet die Ware dann direkt zum Kunden und rechnet mit dem Dropshipping-Händler intern ab. Ein ausgeklügeltes System der Automatisierung ermöglicht hohe Umsätze ohne großen Personal-, Zeit- und Arbeitsaufwand. Siegler automatisiert und skaliert Dropshipping-Handelskonzepte bis ins letzte Detail. "Aufgrund der softwaretechnischen Möglichkeiten unserer heutigen Zeit und den offenen, flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten der internationalen Vertriebsplattformen im Internet, lassen sich komplexe Strukturen effizient, effektiv und ressourcenschonend umsetzen", so Fabian Siegler, der mittlerweile seinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt gemeinsam mit seiner Lebens- und Geschäftspartnerin Jasmin Hoffmann auf die Baleareninsel Mallorca verlegt hat. Die entwickelte Systematik, bestehend aus automatisierter Kunden-Händler-Hersteller-Kommunikation und dem nahtlosen Ineinandergreifen von Bestell-, Abrechnungs- und Lieferprozeduren eröffnet die Möglichkeit für Siegler selbst, eine Großzahl von Dropshipping-Neugründungen als Mentor und Berater zu begleiten. Basierend auf den Fähigkeiten Sieglers, die Klaviatur des Internets perfekt zu bedienen, stehen Kunden, die vorwiegend über die sozialen Netzwerke, insbesondere über den YouTube-Kanal der Firma Expertise.Rocks SL aufmerksam werden, mittlerweile Schlange. "Bis zum Ende des Jahres ist unser Kalender bereits randvoll gefüllt, aktuell müssen wir sogar Kunden auf die Warteliste setzen", so der Internetunternehmer. Anhand der nachweislichen Erfolge von Referenz-Shops seiner Kunden kann Fabian Siegler auf einen fundierten und faktischen Wissensschatz zugreifen, der zumindest in Deutschland seines Gleichen sucht. Die neueste Entwicklung von Hoffmann und Siegler ist eine plattformübergreifende, vollautomatisierte Skalierung und Übertragung des Angebotsspektrums an bis zu 1.800 Handelsplattformen in bis zu 4 Ländern weltweit. "Modernste Schnittstellen-Technologie macht's möglich", so Jasmin Hoffmann. Das Unternehmen ist dabei mittlerweile federführend an branchenübergreifenden Systemlösungen beteiligt, umgesetzt durch ein sorgfältig ausgewähltes und kompetentes Programmierer-Team. "All die Aufwände und Mühen machen es Wert, wenn schlussendlich unsere Kunden zufrieden sind und mit den Umsätzen und Erträgen weit über die pure Existenzsicherung durch den Internethandel leben können", manifestiert Siegler stolz. Die Erfahrungen, Lösungen, Fortschritte und natürlich auch Rückschläge fasste Fabian Siegler nun in seinem fünften Fachbuch zusammen. Locker, leicht formuliert - "aus dem Nähkästchen plaudernd", dabei aber fachlich begründet und glasklar dargelegt, lohnt es sich für jeden interessierten, künftigen Dropshipping, Unternehmer dieses Buch zu lesen. Es wird unter anderem bei Amazon vertrieben. https://www.amazon.de/Dropshipping-Million%C2%BFdank-Mindestlohn-Fabian-Siegler/ dp/3746957648/r Auf LOVELYBOOKS.DE findet aktuell eine Leserunde statt, bei der es 25 eBook-Exemplare von Fabian Siegler zu gewinnen gibt. (Ende) Aussender: EXPERTISE ROCKS SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +34 691 54 91 76 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180731023

July 31, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)