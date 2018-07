Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Börsenbetreiber dürfte künftig aus zyklischer Sicht von steigenden Zinsen und den Schwankungen an den Kapitalmärkten profitieren, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gebe es eine Reihe langfristiger Wachstumsmöglichkeiten wie etwa das Geschäft mit der Wertpapierverwaltung und -verwahrung./la/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-31/11:33

ISIN: DE0005810055