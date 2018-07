Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 100 Euro gesenkt. Kurspotenzial sei zwar noch vorhanden, es reiche aber nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnerwartungen vor den am 9. August erwarteten Quartalszahlen zudem daran angepasst, dass das an Procter & Gamble verkaufte Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten nicht länger bei den Zahlen berücksichtigt werde./mis/la Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-31/11:37

ISIN: DE0006599905