Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen für das zweite Quartal von 111 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern habe zwar solide Resultate vorgelegt, doch sei die Zusammensetzung der Gewinne nicht gerade ideal, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe sich das Spezialchemiegeschäft wegen höhere Rohstoffkosten und Anlaufkosten nicht so gut entwickelt wie gedacht. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen etwas./mis/la Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-31/11:41

ISIN: DE000BASF111