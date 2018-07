Der letzte Tag im Juli könnte auch der wärmste des Monats oder gar Jahres werden. Doch wie soll man bei dem Wetter noch produktiv arbeiten? Wer ein paar Tipps beachtet, kann trotz Hitze die Arbeit gut meistern.

Deutschland schwitzt. 38 Grad zeigten die Thermometer am vergangenen Donnerstag in Duisburg-Baerl an: der höchste Wert des Jahres. Mit knapp 40 Grad könnte es nun allerdings noch heißer werden und für viele Deutsche noch unangenehmer. Wer aktuell im Büro sitzt, muss sich nicht nur mit der Arbeit herumschlagen. Er muss auch gegen Schweißperlen und die Sehnsucht nach Eis und Badeurlaub ankämpfen.

Die gute Nachricht: Das kann durchaus gelingen. Auch wenn wir uns nicht danach fühlen, sind wir trotz Hitze durchaus in der Lage produktiv zu sein. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist die Leistungsfähigkeit bei höheren Lufttemperaturen nämlich selbst nach vier Stunden noch gegeben. Allerdings fühlt man sich laut den Arbeitsforschern weniger frisch und die Leistungsbereitschaft nimmt ab. Im Klartext: Wer mit der Wärme ringt, ist einfach weniger motiviert.

Doch wer sich an ein paar Regeln hält, bekommt trotz Hitzehoch kein Motivationstief.

Längere Pausen, weniger Multitasking

Um die Konzentration aufrecht zu halten, sind häufigere Pausen hilfreich. Experten empfehlen alle 45 Minuten für rund zehn Minuten innezuhalten. So können Sie durchatmen. Gehen Sie dafür etwa in den kühleren Flur oder kurz an die frische Luft in den Schatten.

Wer das Gefühl hat, weniger zu schaffen, sollte sich konsequenter als sonst auf bestimmte Aufgaben konzentrieren und nicht versuchen mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Meiden Sie Multitasking!Arbeitspsychologen raten beispielsweise, Outlook zu schließen und nur zu einer konkreten Zeit - etwa alle 30 oder 60 Minuten - zu nutzen. So bleibt man zeitnah erreichbar, kann aber ungestörter arbeiten. Wer es dadurch schafft, Teilarbeiten schneller zu erledigen, ist gleich wieder motivierter, so die Theorie. Gerade an heißen Tagen, an denen man sich träge fühlt, kann das helfen.

Auf den eigenen Körper hören

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf die Hitze. "Nicht jeder verträgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...