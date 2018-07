Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2018 bekannt.

Konzernzahlen des ersten Halbjahres 2018 im Überblick

Das Gesamtjahr 2018 bedeutet für die RIB-Gruppe das erste Transformationsjahr von der iTWO 5D Technologie hin zur cloudbasierten Technologie iTWO 4.0. Dessen ungeachtet startete die RIB Gruppe erfolgreich in das erste Halbjahr 2018. Die Softwarelizenzerlöse wuchsen um 17,7% (währungsbereinigt: 20,2%) auf 18,6 Mio. EUR (Vorjahr: 15,8 Mio. EUR). Der Konzernumsatz stieg um 17,1% auf 62,4 Mio. EUR (Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Währungsbereinigt stieg der Konzernumsatz um 21,3% auf 64,7 Mio. EUR (Vorjahr: 53,3 Mio. EUR). Die Umsätze in Deutschland wuchsen um 24,4% auf 31,1 Mio. EUR (Vorjahr: 25,0 Mio. EUR). Die internationalen Umsätze stiegen um 10,6% (währungsbereinigt: 18,7%) auf 31,3 Mio. EUR (Vorjahr: 28,3 Mio. EUR). Bereinigt um den in Q2 2017 enthaltenen Key Account Umsatz mit einem britischen Großkunden i.H.v. 2,3 Mio. EUR, der ...

