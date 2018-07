Diese Woche ist es soweit: Die Deutsche Telekom teilte mit, dass ab dem 1. August "auf ein Mal" sage und schreibe 6 Mio. Haushalte "für eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s)" freigeschaltet werden. Es soll demnach um Anschlüsse "in rund 900 Kommunen in ganz Deutschland" gehen. Dabei galt, Zitat: "In der ersten Tranche standen Mittelzentren und der ländliche Raum im Fokus." Die betroffenen Haushalte können sich freuen. Und nicht nur diese: Bis zum Jahr 2019 soll ... (Peter Niedermeyer)

