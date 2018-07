Die Aktie der Baumot Group hat sich zwar von ihren Anfang Juli erreichten Tiefstkursen von zwischenzeitlich unter 1,50 Euro zwar etwas erholen können - dennoch, die Performance der Aktie ist auf 12-Monats-Sicht äußerst schlecht. Rund die Hälfte an Kurswert (ca. -48%) hat die Aktie in diesem Zeitraum verloren. Interessant könnte es am 13. August werden - denn dann steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens in Königswinter an. Eine überraschende Personalie hatte es ja bereits ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...