Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group nach den Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 69 Euro gesenkt. Die Verluste der Aktie auf die Zahlen hin seien übertrieben gewesen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Verbindungsteilen sei Markführer in aussichtsreichen Nischenmärkten mit robusten Wachstumsaussichten. Das Kerngeschäft sei hoch profitabel./mf/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-07-31/11:46

ISIN: DE000A1H8BV3