Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Thyssenkrupp in die Auswahlliste für große europäische Werte aufgenommen. Die Einstufung bleibe "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Abgang des Top-Management ergebe sich nun eine klare Gelegenheit, den Industriekonzern umzustrukturieren. Derweil habe sich zwar mit der Chefin der Krupp-Stiftung ein Großaktionär klar gegen eine mögliche Aufteilung des Unternehmens ausgesprochen. Allerdings habe Ursula Gather nicht klar gemacht, wie sie das erreichen wolle./la Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-07-31/11:50

ISIN: DE0007500001