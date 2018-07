Saarbrücken (ots) - Verbandskasten: Verfallsdatum vor der Reise checken



34 Prozent der deutschen Autofahrer prüfen vor der Fahrt in den Urlaub ihren Verbandskasten.



Um erste Hilfe bei einem Unfall zu leisten, ist der Verbandskasten ein Muss. Laut Gesetz ist jeder Autofahrer dazu verpflichtet, mindestens ein Exemplar im Wagen mitzuführen. Doch sterile Kompressen oder Verbandpäckchen sind nicht ewig verwendbar, da sie nur eine bestimmte Zeit steril bleiben. Laut aktueller forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, kontrolliert nur ein Drittel (34 Prozent) der Autofahrer vor längeren Fahrten den Verbandskasten. "Der Verbandskasten ist mit einem Verfallsdatum versehen, dies sollte regelmäßig geprüft werden", so Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt. "Denn ist das Verfallsdatum erreicht, müssen alle abgelaufenen Bestandteile ausgetauscht werden oder man legt sich gleich ein neues Erste-Hilfe-Set zu. Wichtig ist auch, dass man die Erste-Hilfe-Ausrüstung sowie Warndreieck und Warnweste griffbereit hat." Die Ausrüstung sollte beispielsweise nicht unter dem Filz beziehungsweise im Boden des Kofferraums oder unter dem Gepäck versteckt sein.



(1) Repräsentative Trendumfrage "Sommerreisezeit 2018" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April und Mai 2018 wurden in Deutschland 1.510 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.331 Autofahrer.



