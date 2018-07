Mundoro Capital Inc. meldete gestern, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung mit Freeport-McMoRan Exploration Corp. geschlossen hat, derzufolge Freeport die Möglichkeit hat, einen Anteil von bis zu 75% an den Lizenzgebieten Savinac und Bacevica zu erwerben. Beide Explorationsprojekte befinden sich im südlichen Bereich des Gebiets Timok in Serbien, welches mehrere polymetallische Lagerstätten umfasst.



Gemäß der Vereinbarung kann Freeport durch die Übernahme von Kosten in Höhe von bis zu 45 Mio. US$ insgesamt 75% des Joint-Venture-Prokekts erwerben. Wenn Freeport in den ersten drei Jahren nach Abschluss des Vertrags Kosten von 5 Mio. US$ trägt, erhält das Unternehmen zunächst einen Anteil von 51%. Anschließend kann es in Phase zwei weitere 24% erwerben, wenn es bis zum fünften Jahrestag der Vereinbarung zusätzlich 40 Mio. US$ in das Projekt investiert.



Das Lizenzgebiet Savinac umfasst eine Fläche vom 90 km² und weist eine hydrothermale Alteration auf, in der Kupfer, Molybdän, Gold, Silber, Blei und Zink nachgewiesen wurden. Das Gebiet Bacevica hat eine Fläche von 148 km² und grenzt im Süden an Savinac an. Durch erste Explorationsarbeiten wurde mehrere Zielgebiete identifiziert, die einer genaueren Erkundung bedürfen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de