Hamburg (ots) - Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander hat Hollywood im Sturm erobert. Die 29-Jährige brillierte bereits als verführerische Roboterfrau ("Ex Machina"), als coole Cyber-Spezialistin ("Jason Bourne") und im Frühjahr als toughe Actionheldin ("Tomb Raider"). Zu ihrer Rolle als Lara Croft sagt sie im Interview mit dem Lufthansa Magazin (August-Ausgabe), sie hoffe, dass nun endlich die Zeit gekommen sei, da Actionheldinnen auf der Leinwand alltäglich werden. "Zu Beginn meiner internationalen Karriere kam 2012 'Die Tribute von Panem' in die Kinos. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich einen großen Actionfilm mit einer Frau in der Hauptrolle sah - und noch dazu wurde es ein Wahnsinnserfolg. Das ist eine echte Wende, und es passiert ja nicht nur im Filmgeschäft, sondern in allen Branchen."



Im August 2018 ist Vikander als Biomathematikerin in dem Romantik-Thriller "Grenzenlos" von Wim Wenders in den deutschen Kinos zu sehen. Über die Vorbereitung auf die Rolle sagt sie: "Ich würde mich nicht als Expertin in Sachen Biomathematik oder Tiefseeforschung betrachten. Aber ich habe mich vor den Dreharbeiten mit Wissenschaftlern getroffen, um zumindest ein Gefühl für ihre Arbeit zu bekommen. Dass in 10.000 Meter Tiefe Tiere existieren, ist ungeheuer faszinierend. Und wir Menschen kommen dort einfach gar nicht vor. Die Erkenntnis, dass wir eben doch noch nicht jeden letzten Winkel der Erde erobert haben, finde ich sehr wichtig. Denn sie erinnert uns daran, dass nicht nur wir Menschen und andere Säugetiere wichtig sind, sondern jedes einzelne Lebewesen auf diesem Planeten."



Vikander, die für ihre Rolle in dem Film "The Danish Girl" einen Oscar erhielt, hat es zu einer Weltkarriere gebracht - bei der auch ihr exzellentes Englisch geholfen hat: "Sprache ist am allerwichtigsten. Da bin ich 2012 bei meinem ersten englischsprachigen Film 'Anna Karenina' ins kalte Wasser gesprungen. Seitdem habe ich intensiv an meinem Akzent gearbeitet, es war verdammt schwer. Ich wusste, genau das ist der Knackpunkt: Wenn ich es schaffen würde, den Akzent loszuwerden, fand ich, müsste es auch mit einer Karriere außerhalb Schwedens klappen."



