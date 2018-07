(Korrigiert wird der Berichtszeitraum. Es handelt sich um das zweite Quartal)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Frühjahr weiter an Schwung verloren. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im zweiten Quartal 0,3 Prozent höher als im Quartal davor. Damit hat sich das Wachstum das zweite Quartal in Folge abgeschwächt, und es wurde die niedrigste Wachstumsrate seit dem dritten Quartal 2016 erreicht. Volkswirte hatten für das zweite Quartal ein Wachstum von 0,4 Prozent erwartet./jkr/bgf/fba/jha/

