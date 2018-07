Interessierten Schülern, Azubis, Fachkräften aus gewerblichen, kaufmännischen oder technischen Bereichen sowie erfahrenen Führungskräften bietet das Unternehmen dann einen ersten Einblick in die Karriere- und Entwicklungschancen eines rasch wachsenden und global aktiven Mittelständlers. "Die Besucher haben an diesem Tag die Chance, gleich mit den verantwortlichen Ansprechpartnern der Personalabteilung sowie der Fachabteilungen zu sprechen und Fragen zu stellen", verspricht Herma Geschäftsführer Sven Schneller. "Und natürlich gibt es Führungen durch die einzelnen Bereiche, bei denen man schon die Atmosphäre spüren kann, die uns als Team auszeichnet." Eine vorherige Anmeldung zum Bewerbertag ist nicht erforderlich. Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr: Herma errichtet derzeit in Filderstadt für über 100 Millionen Euro zwei neue Produktionswerke parallel, das eine für Haftmaterial, das andere für Etikettiermaschinen. "Im Zuge dieser Investition, aber natürlich auch aufgrund unseres stabilen Wachstums suchen wir im Moment rund 100 neue, engagierte ...

