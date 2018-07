Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartungen in Summe moderat übertroffen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem präsentiere sich das Unternehmen in sehr guter Verfassung, zudem sei das Risiko/Rendite-Profil der Aktien überzeugend./la/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-07-31/12:04

ISIN: DE0005785604