Der Lebensmitteleinzelhändler bleibt auch in der zweiten Liga Partner des Hamburger SV. Die bestehende Partnerschaft wird zudem vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert.



Schon vor dem Anpfiff der Spielzeit 2018/19 gehen der HSV und die REWE Markt GmbH, Zweigniederlassung Nord (REWE Nord), in die Verlängerung. Die seit der Saison 2015/16 bestehende Partnerschaft wird auf Grund der vertrauensvollen Zusammenarbeit vorzeitig bis 2020 fortgesetzt.



Neben diversen TV-relevanten Präsenzen im Stadion beinhaltet die Kooperation auch weiterhin Rechte an diversen Aktivierungen der HSV-Kids (z.B. REWE-Ballkind und HSVlive-Kids-Magazin). Darüber hinaus zählt REWE Nord zu den führenden Lebensmittelhändlern Norddeutschlands und deckt somit das Haupteinzugsgebiet der HSV-Fans optimal ab.



"Wir freuen uns sehr, dass die Partnerschaft mit REWE bis ins Jahr 2020 verlängert wurde und wir auch in der kommenden Saison auf diesen starken Partner setzen können. Somit wird REWE auch weiterhin an den Spieltagen sehr präsent im Volksparkstadion sein und das Engagement bei den HSV-Kids fortsetzen", so Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG.



"Mit der vorzeitigen Verlängerung der Partnerschaft wollen wir die Mannschaft ermutigen, mit noch mehr positiver Energie in die neue Saison zu starten. Nach jedem Sturz heißt es aufstehen und weitermachen. Wir glauben an die Stärke und Strahlkraft des Vereins und freuen uns daher Partner des HSV zu sein", erklärt Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung REWE Nord.



Pressekontakt: HSV Fußball AG Pressesprecher Till Müller E-Mail: presse@hsv.de