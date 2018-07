New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute den Launch der EonStor GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re= /de/products/families/GSa/2000)-Serie bekannt. Die neuen AFAs bieten Spitzenleistung und Zuverlässigkeit in einem lukrativen Preissegment.



Die neue GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa /20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000)-Serie erweitert damit die GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002? re=/de/products/GSa)-Familie der All-Flash-Arrays. Sie brilliert wie bisher mit der No-Single-Point-of-Failure-Technologie (redundante Controller-Hardware) und bringt zudem die erweiterte Firmware mit Intelligent Drive Recovery (IDR) von Infortrend® mit. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer gelungenen Überwachung der SSD-Lebensdauer. In Summe kann die neue Familie so die Datenverfügbarkeit sicherzustellen. Die neue Serie hat außerdem eine SAS-zu-SATA-Bridge eingebaut, die für Kompatibilität mit kostengünstigen SATA-SSDs sorgt.



Optional arbeitet die GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCoun ter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000)-Serie auch als Cloud-Gateway (Lizenz-Upgrade). Über die Cloud-Anbieter Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud lassen sich dann sogar Kapazitätserweiterungen oder Remote-Backups zur Cloud realisieren.



Die All-Flash-Array-Speicherfamilie GSa (https://www.infortrend.co m/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/de/products/GSa) besteht aktuell aus 3 Produktserien. Die Reihen GSa 2000 (https://www.infortr end.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa /2000) und 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/2018 0717004?re=/de/products/families/GSa/3000) wurden auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis optimiert. Sie eignen sich durch ihre hohe Beschleunigung für Enterprise-Einsätze mit Datenbanken, Virtualisierung, VDI, Microsoft Exchange als auch für medien- und unterhaltungsbezogene Anwendungen. Die GSa 5000-Reihe (https://www.in fortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717005?re=/de/products/familie s/GSa/5000) hingegen offeriert eine leistungsoptimierte All-Flash-Technologie, die für extreme I/O-Workloads ausgelegt ist. Die komplette Produktfamilie bietet indes eine sehr große Produktauswahl in Bezug auf Leistung, Konnektivität und Skalierbarkeit.



"Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von EonStor GSa 2000 (https://w ww.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/fa milies/GSa/2000) und damit die Erweiterung unserer Produktreihe bekannt zu geben. Nun haben wir ein Angebot mit 3 Produktserien, die alle Bereiche des AFA-Marktes abdecken", sagte Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/ 20180717002?re=/de/products/GSa), um mehr über unsere neue EonStor GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/ de/products/GSa)-Familie zu erfahren.



Informationen zu Infotrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/201807 17001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



