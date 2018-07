Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der Notenbanksitzungen in Japan, Großbritannien und den USA war bei Anlegern Zurückhaltung angesagt, berichten die Analysten der Helaba.Hartnäckige Gerüchte, die Bank of Japan werde nach ihrer Sitzung die ultralockere Geldpolitik anpassen, hätten sich jedoch nicht bestätigt. Die lasse den Leitzins unverändert bei -0,1% und verspreche, dass die Leitzinsen über "einen längeren Zeitraum" sehr niedrig bleiben würden. Nach Entspannung in Fernost seien jetzt die Augen auf das FOMC und die Bank of England gerichtet. ...

