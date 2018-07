Die von der Erste Group selber entwickelte Internetbankplattform George wird gerade auf alle Töchter in Zentral/Osteuropa ausgedehnt. Im Herbst wird die Plattform in Rumänien ausgerollt, 2019 sind Ungarn, Kroatien und Serbien dran. Erst wenn George in allen Tochterbanken läuft, geht es auch an die geplante Expansion in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...