Die Bergstation der neuen S3-Bahn am kleinen Matterhorn soll, wie

die Talstation zuvor, mit einer leistungsfähigen Solaranlage

ausgerüstet werden. Helion, der grösste Solar-Anbieter der Schweiz,

baut auf rund 3821 Meter eine Photovoltaikanlage mit rund 280

Solarpanels und einer Leistung von 77 kWp. Die neue Solaranlage

übertrifft somit die bisher höchste Anlage vom Bergrestaurant

Matterhorn Glacier Paradise auf dem kleinen Matterhorn in Sachen Höhe

und Leistung. Die Bauarbeiten beginnen ab August und dauern bis Mitte

Oktober. Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier:

