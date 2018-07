Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement erwartet bei zwei neuen Kernzielen - Abbau der Verschuldung und Steigerung des Cashflow - in den nächsten sechs Monaten deutliche Fortschritte. Bis zum Jahresende werde sich die Nettoverschuldung "deutlich rückläufig" entwickeln, prognostizierte Finanzchef Lorenz Näger in einer Telefonkonferenz. Basis dafür seien steigende Mittelzuflüsse. Beim operativen Cashflow sei im zweiten Quartal eine Trendwende eingeleitet worden. Das werde sich so fortsetzen.

Im Zeitraum April bis Juni ist es dem Baustoffkonzern gelungen, trotz rückläufigen Gewinns allein 111 Millionen Euro mehr operativen Cashflow als im Vorjahreszeitraum zu generieren. Da auch die zahlungswirksamen Investitionen insgesamt sanken - die Restrukturierung von Italcementi etwa ist abgeschlossen - ergab sich eine Verbesserung beim Free Cashflow von 204 Millionen Euro im zweiten Quartal.

Heidelbergcement hat sich unter anderem vorgenommen, bis 2020 die Finanzierungskosten um 200 Millionen Euro zu senken. Im ersten Halbjahr gingen sie bereits um 29 Millionen Euro zurück. Die Nettoverschuldung des Konzerns sank zum Vorjahr um 170 Millionen auf knapp unter 10 Milliarden Euro.

Um die Mittelzuflüsse zu steigern, will der Konzern durch Verkäufe aus dem Portfolio bis 2020 bis zu 1,5 Milliarden Euro erzielen. Im ersten Halbjahr erlöste der Konzern auf diese Weise 294 Millionen Euro. Konzernchef Bernd Scheifele sagte, auf den Tisch kämen abgebaute Steinbrüche, aber auch Grundstücke in Italien, die der Konzern mit Italcementi erworben hat. Auch von nicht strategischen Einheiten will man sich trennen. Sogar ein Rückzug aus Ägypten ist denkbar. "Wir werden diskutieren, ob wir noch einige größere Geschäftseinheiten auf die Rampe schieben", sagte Scheifele.

