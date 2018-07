Ganz unkompliziert, schnell und bargeldlos beim Einkaufen bezahlen? Mit Google Pay soll dies angeblich klappen. Aber stimmt das auch wirklich? Der Finanz-Blogger Bastian Glasser (Talerbox) hat den Praxistest gemacht.

Wie funktioniert das Ganze? Was benötigen Sie dazu? Aber auch: Wie sicher ist Google Pay? Was ist noch nicht ausgereift an der Technik? Im folgenden Video können Sie die Ergebnisse seines Tests erfahren.

So kannst du stressfrei & erfolgreich ... (Talerbox - Bastian Glasser)

Den vollständigen Artikel lesen ...