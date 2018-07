Nach einem relativ knappen Aufkommen an Altholz noch bis in den Juni hinein ist die am Markt verfügbare Menge inzwischen mehr als ausreichend. "Der Markt in der Mitte Deutschlands ist rappelvoll", erklärte etwa ein großer Abnehmer, der zwischenzeitlich mit einem Annahmestopp reagiert hat. Auch im Süden ist dem Vernehmen nach ein erheblicher Mengendruck spürbar, so der aktuelle Marktbericht des EUWID. ...

