Befragt wurden rund 820 Mitgliedsunternehmen der Faserverbundindustrie der vier großen Trägerverbände der Wirtschaftsvereinigung: AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) in Frankfurt/Main, Carbon Composites (CCeV) in Augsburg, CFK-Valley Stade (CFK-Valley) in Stade und die VDMA-Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien in Frankfurt/Main.

Aktuelle Geschäftslage: positiv

Befragt nach ihrer Meinung zur aktuellen Geschäftslage in den drei Regionen Deutschland, Europa und weltweit, kommen die Befragten zu einer grundsätzlich positiven Bewertung. Sowohl die eigene, als auch die generelle Geschäftslage werden positiv bewertet. So beurteilen zusammengenommen 86 Prozent der Befragten die generelle Geschäftslage als "positiv" (77 Prozent) oder sogar "sehr positiv" (9 Prozent). Hier zeigt sich eine leicht optimistischere Einschätzung als bei der letzten Befragung.

Auch die Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation des eigenen Unternehmens bleibt weiterhin positiv, wobei die weltweite Geschäftslage (ohne Europa) am positivsten gesehen wird.

Zukunftserwartungen: optimistisch

Die Erwartungen der befragten Faserverbund-Unternehmen zur künftigen generellen und der eigenen Geschäftslage sind positiv beziehungsweise optimistisch. Der überwiegende Teil der Befragten geht davon aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...