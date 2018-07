Die Thomson Reuters Analyst Award 2018 sind vergeben. In der Kategorie "European Real Estate" als "Top Stock Picker of the Year" sind zwei bekannte Namen an der Spitze zu finden, nämlich Christoph Schultes von der Erste Group auf Platz 1, gefolgt von Stefan Scharff von SRC Research. Den dritten Platz belegte Gavin Jago von der Londoner Investmentbank Peel Hunt. Im Vorjahr durfte sich Scharff über den Titelgewinn (siehe Bild) freuen.

