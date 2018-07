München (ots) -



- Höhere Wirtschaftlichkeit durch Stromspeicher - Neben der Miete nun Kauf und Finanzierung der MEP Solaranlage - Individuell zusammenstellbare Leistungspakete



Mit über 9.000 Kunden konnte sich die MEP Werke GmbH bundesweit mit ihrem Solaranlagen-Mietmodell "Switch Solar" als Marktführer positionieren. Fünf Jahre nach der Markteinführung präsentiert das Unternehmen nun ein erweitertes Angebot. Kunden können ab sofort neben der Miete auch den Kauf oder die Finanzierung einer MEP Solaranlage wählen und ihr Leistungspaket dabei individuell zusammenstellen. Zusätzlich bietet MEP ab sofort einen Stromspeicher an.



Ob im Rundum-sorglos-Modell mieten, zu attraktiven Konditionen finanzieren oder zum Festpreis kaufen - wer über eine eigene Solaranlage grünen Strom produzieren möchte, kann bei MEP ab sofort das zu seinen Bedürfnissen passende Modell wählen. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die umfangreichen Schutz- und Serviceleistungen unseres Mietmodells nun auch denjenigen Kunden anbieten zu können, die sich ihre Solaranlage lieber kaufen möchten.", erklärt Konstantin Strasser, Geschäftsführer von MEP. Während bei der Miete alle Leistungen inklusive sind, können bei dem Kauf optionale Angebote wie ein 20-Jahres-Service- und Wartungspaket mit Wechselrichteraustausch und attraktiven Versicherungskonditionen individuell zusammengestellt werden. So profitiert der Kunde auch hier von dem gewohnten MEP Rundum-Service. Gleichzeitig bietet MEP die Möglichkeit, das gewählte Paket flexibel zu finanzieren.



Ebenfalls neu ist das Angebot eines Stromspeichers. Mit dem besonders langlebigen Modell können sich MEP Kunden noch unabhängiger von teurem Netzstrom machen und ihren Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit der Solaranlage erhöhen. Dabei kann der Speicher ebenfalls im optionalen Service- & Wartungspaket abgedeckt werden.



Über MEP:



Die Münchner MEP (My Energy Partner) hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe und teure Produkte im Bereich Energie und Haushalt über bezahlbare Rundum-Sorglos-Angebote einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen. Mit innovativen "Switch"-Produkten unterstützt MEP deutsche Privathaushalte dabei, sich mit grüner Energie zu versorgen und diese effizient und intelligent zu nutzen - ohne hohe Anfangsinvestitionen oder großen Aufwand.



