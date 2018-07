(Im zweiten Absatz wurde die Höhe des Überschusses klargestellt. Der Gewinn unter dem Strich betrug 647 rpt 647 Millionen Franken)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat dank sehr guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um 88 Prozent auf 1,28 Milliarden Franken (1,11 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Deutsche-Bank-Konkurrent am Dienstag in Zürich mit. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Dabei profitierte die Bank sowohl von einem anziehenden Geschäft als auch niedrigeren Kosten.

Die Erträge legten um sieben Prozent auf 5,6 Milliarden Franken zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 647 Millionen Franken und damit 114 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit übertraf die Credit Suisse sowohl bei den Einnahmen als auch beim Gewinn die Erwartungen der Experten. Bankchef Tidjane Thiam will sich den Rest des Jahres auf den Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts konzentrieren und den Umbau der Bank abschließen. Die Bank sei auf Kurs zu ihren Zielen ab dem Jahr 2019./zb/jha/

ISIN DE0005140008 CH0012138530

