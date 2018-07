Wien (awp/sda/apa) - Die Modekette Charles Vögele/OVS meldet nun auch in Österreich Insolvenz an. Für die 83 Standorte in Österreich habe bisher kein Investor gefunden werden können, teilte die Firma am Dienstag mit. Von der Insolvenz sind 700 Mitarbeitende betroffen. Aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...