Das gute Abschneiden der Credit Suisse im zweiten Quartal hat am Dienstag europaweit den Finanzsektor gestützt. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks war mit einem Anstieg um gut 1 Prozent führend in der Branchenwertung, während die Papiere der Credit Suisse in Zürich um 1,8 Prozent kletterten.

Im Dax setzten die Aktien der Deutschen Bank ihre jüngste Erholungsrally mit einem Anstieg um 2,5 Prozent auf 11,21 Euro fort. Erstmals seit Mai waren sie wieder mehr wert als 11 Euro. Commerzbank -Titel rückten am Dienstag außerdem um 1,4 Prozent vor.

Abgesehen von der Sparte Global Markets habe die Credit Suisse die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung. Die Restrukturierung der Schweizer Großbank komme voran und die Gewinnerwartungen des Marktes dürften seiner Ansicht nach steigen. Laut Markus Rießelmann von Independent Research erhöht das zweite Quartal die Zuversicht in die Neuausrichtung der Schweizer Großbank. In einer ähnlichen Phase befindet sich derzeit auch die Deutsche Bank ./tih/fba

