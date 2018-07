Mainz (ots) -



Mehr als 20 Leichen wurden seit 2016 auf Long Island gefunden. Sie alle sollen auf das Konto der gewalttätigen Jugendgang Mara Salvatrucha, kurz MS-13, gehen. Beim Versuch, die Bande aufzuhalten, greift die Polizei hart durch. Am Donnerstag, 2. August 2018, 20.15 Uhr, zeigt die ZDFinfo-Dokumentation "Die Killer von Long Island - Einwanderer unter Generalverdacht", wie die Morde der Gang dazu führten, dass jugendliche Einwanderer der Bandenzugehörigkeit beschuldigt und unrechtmäßig inhaftiert werden.



Long Island dient als Zufluchtsort für zahlreiche Migrantenkinder, die vor Gewalt aus Mittelamerika in die USA fliehen. In Interviews mit Familien von Mordopfern, Vertretern des Justizministeriums, örtlichen Polizeibeamten, angeklagten Bandenmitgliedern, Staatsanwälten und Verteidigern analysiert die Dokumentation die Situation auf der Insel. Dabei stehen sowohl die Auswirkungen der Morde als auch des Anti-Bandenkampfes im Fokus. Präsident Trump hat der MS-13 den Krieg erklärt und verweist immer wieder auf die Morde, um Bemühungen, Abschiebungen voranzutreiben, zu rechtfertigen.



Im Anschluss zeigt ZDFinfo vier neue Folgen der Reihe "Täterjagd", die sich mit der Aufklärung aufsehenerregender Mordfälle beschäftigt: "Der Fall Marina Ciampi" um 21.45 Uhr, "Der Fall Dominique Aubry" um 22.30 Uhr, "Der Fall Louis Muller" um 23.15 Uhr sowie "Der Fall Laetitia Perrais" um 0.00 Uhr. Bereits um 21.00 Uhr porträtiert der Film "Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder" den Sektenführer, der einen bis heute andauernden Kult um seine Person schuf.



ZDFinfo wiederholt "Die Killer von Long Island - Einwanderer unter Generalverdacht" am Mittwoch, 8. August 2018, 1.15 Uhr, sowie am Donnerstag, 9. August 2018, 9.45 Uhr.



