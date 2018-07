Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten pendeln die großen Indizes am Dienstag eng um ihre Schlussstände vom Montag. Der DAX steht am Mittag mit 12.800 Punkten 2 Punkte höher, der Euro-Stoxx-50 zieht etwas stärker um 0,2 Prozent an.

Geprägt wird das Geschäft von der Berichtsaison. Während einige Aktien nach den Zahlen ihrer Unternehmen deutlich im Plus notieren, bröckeln die Kurse am breiten Markt eher ab. MDAX und SDAX liegen leicht im Minus. Tendenziell weiter unter Druck stehen Technologie-Aktien. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor in den USA verlieren der Technologie-Branchenindex im Stoxx 0,6 Prozent und der TecDAX 0,8 Prozent. Vor den Apple-Zahlen am Abend wagen sich die Anleger in der Branche noch nicht aus der Deckung.

Die Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) hinterlässt derweil keine Spuren. Sie hat den Einlagesatz bei minus 0,1 Prozent belassen und will auch die Zielrendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen in Zukunft um Null halten. Der Euro legt am Morgen leicht zu und steigt auf 1,1725 Dollar.

Fast nur gute Zahlen aus Europa

Für einen Kurssprung von fast 7 Prozent sorgen die Zahlen von Lufthansa. Der Gewinnrückgang fiel geringer als erwartet aus. Zudem wurde die Jahresprognose trotz erhöhter Kostenprognose für Kerosin bestätigt. Händler erklären die Kursgewinne damit, dass einige Marktteilnehmer stattdessen mit einer Gewinnwarnung gerechnet hatten.

Eine Berg- und Talfahrt erleben Thomas Cook. Nach zunächst 5 Prozent Minus notieren sie nun 3,5 Prozent im Plus. Der Reiseveranstalter hat die Jahresprognose an das untere Ende der bisherigen Markterwartungen gesenkt. Grund ist das gute Wetter, das Kunden zum Daheimbleiben statt Auslandsurlaub verführt. Das Kursplus führen Händler nur darauf zurück, dass Jefferies die Kursschwäche als Kaufgelegenheit bezeichnet hat.

Der Index der Freizeit- und Reise-Aktien gewinnt 0,6 Prozent, übertroffen nur von den Banken und den Öl-Aktien mit je 0,7 Prozent Plus nach guten Zahlen der Credit Suisse und von BP.

Bei der Credit Suisse stieg das Nettoergebnis nach Dritten auf 647 Millionen Franken, Analysten hatten der Bank aber nur 596 Millionen Franken zugetraut. Der Kurs gewinnt 1,5 Prozent. Bei Deutsche Bank geht die Erleichterungsrally seit ihren besseren Quartalszahlen ungebremst weiter. Die Aktien legen erneut um 2,3 Prozent zu.

Für BP geht es an der Londoner Börse nach besseren Zahlen um 0,8 Prozent nach oben. Bereinigt um Sonderposten stieg der Gewinn auf 2,8 von 0,68 Milliarden Dollar. Das war mehr als von Analysten erwartet, die BP bei der bereinigten Kennziffer nur 2,7 Milliarden Dollar zugetraut hatten.

Auch für Heidelbergcement geht es nach guten Zahlen nach oben, und zwar um 0,9 Prozent. Umsatz und Nachsteuergewinn liegen über den Prognosen. Der Zementhersteller spricht von einer erkennbar positiven Trendwende nach dem wetterbedingt schwierigen Jahresbeginn und bekräftigt die Jahresprognose.

Fresenius und FMC nach Zahlen schwach

Für Fresenius und Fresenius Medical Care geht es bis zu 2 Prozent tiefer nach unspektakulären Zahlen. Fresenius hat die Gewinnprognose für die Tochter Kabi erhöht, was aber erwartet wurde. Beide haben die Jahresprognosen bestätigt. Bei Fuchs Petrolub wiederum geht es um 5,6 Prozent höher dank deutlich besserer Quartalsdaten.

Die Aktie des Medienriesen Vivendi legt um 5,1 Prozent zu. Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei laut Liberum das EBITA positiv überrascht hat. Zudem wurde nun verkündet, dass bis zu 50 Prozent an der Tochter Universal Music (UMG) ab Herbst verkauft werden sollen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.522,56 0,29 10,25 0,53 Stoxx-50 3.159,70 0,25 8,02 -0,57 DAX 12.794,67 -0,03 -3,53 -0,95 MDAX 26.784,75 -0,38 -100,95 2,23 TecDAX 2.884,05 -0,97 -28,19 14,04 SDAX 12.353,82 -0,08 -10,37 3,93 FTSE 7.725,05 0,31 24,20 0,17 CAC 5.496,53 0,10 5,31 3,46 Bund-Future 161,58 -0,03 1,86 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.13 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1724 +0,15% 1,1712 1,1715 -2,4% EUR/JPY 130,74 +0,58% 130,35 130,01 -3,4% EUR/CHF 1,1585 +0,13% 1,1564 1,1580 -1,1% EUR/GBP 0,8910 -0,05% 0,8921 0,8911 +0,2% USD/JPY 111,51 +0,41% 111,30 110,97 -1,0% GBP/USD 1,3156 +0,19% 1,3128 1,3148 -2,6% Bitcoin BTC/USD 8.030,43 -1,2% 8.156,17 8.164,58 -41,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,44 0,01 USA 2 Jahre 2,66 2,66 0,77 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,04 0,10 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,80 70,46 -0,5% -0,33 +18,6% Brent/ICE 74,79 74,97 -0,2% -0,18 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,43 1.221,76 -0,3% -3,33 -6,5% Silber (Spot) 15,42 15,51 -0,6% -0,09 -9,0% Platin (Spot) 828,50 829,00 -0,1% -0,50 -10,9% Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,3% -0,01 -16,9% ===

July 31, 2018

