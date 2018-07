Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Geschäftsentwicklung von Heidelbergcement im zweiten Halbjahr ist der Zeitpunkt des Wintereinbruchs ein entscheidender Faktor. Der Baustoffkonzern ist mit seinen Produktionskapazitäten derzeit ausgelastet, sagte Konzernchef Bernd Scheifele in einer Telefonkonferenz. "Wir sind am Limit." Deshalb sei die Verbesserung der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal nach dem winterbedingt schwachen ersten Quartal auch vergleichsweise "verhalten" ausgefallen, sagte Scheifele. Umso mehr komme es darauf an, wie lange in diesem Jahr gebaut werden könne.

Die Analysten von Davy Research hatten sich skeptisch gezeigt, dass es Heidelbergcement gelingen werde, das operative Ergebnis im laufenden Jahr organisch mittel bis hoch einstellig zu steigern, wie dies die bestätigte Prognose vorsieht. Nach sechs Monaten lag der operative Gewinn nämlich um 4,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Zu einem Problem für Heidelbergcement entwickelt sich der Fachkräftemangel. Laut Scheifele fehlen zum Teil Lkw-Fahrer, um den Zement "vom Hof zu kriegen". In Kalifornien, wo das Geschäft zuletzt boomte, musste der Konzern auf Importe zurückgreifen, um die Nachfrage zu bedienen. Im texanischen Houston mache sich bemerkbar, dass die wieder anziehende Schiefergasbranche den Transporteuren mehr zahle als Heidelbergcement dies könne. Selbst in Osteuropa könne der Konzern vielerorts nicht mehr die Fachkräfte finden, die er benötige.

Welches Volumen dem Konzern durch personelle Engpässe verloren gehe, mochte Scheifele nicht beziffern. "In Kalifornien hätten wir mehr herausholen können", sagte er jedoch.

