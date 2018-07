Wiesbaden (ots) - Deutsche Unternehmen haben im Jahr 2017 rund 1,6 Milliarden Liter Bier im Wert von insgesamt 1,1 Milliarden Euro exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tag des Bieres am 3. August 2018 weiter mitteilt, waren Italien mit 321 Millionen Litern, die Volksrepublik China mit 198 Millionen Litern und die Niederlande mit 154 Millionen Litern die wichtigsten Abnehmerländer.



Im gleichen Zeitraum wurden 677 Millionen Liter Bier im Wert von 440 Millionen Euro aus dem Ausland importiert. 71 % der Einfuhren kamen aus den EU-Partnerländern Dänemark (265 Millionen Liter), Belgien (120 Millionen Liter) und Tschechische Republik (92 Millionen Liter).



