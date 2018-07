Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Ausführungen im aktuellsten Sitzungsprotokoll der australischen Notenbank zeigen, dass sich die die Geldpolitiker in "Down Under" nicht unter Handlungsdruck sehen, so die Analysten der NORD LB.Der nächste Zinsschritt werde eher nach oben gehen, man habe aber wohl noch Zeit, um das ökonomische Umfeld genauer zu beobachten. In der Tat sei im Sitzungsprotokoll festgehalten worden, dass es keinen Grund zu kurzfristigen Anpassungen an der Geldpolitik in Australien geben würde. Diese Anmerkung passe sehr gut zu unseren Prognosen. Die Entwicklungen von Inflationsrate und Arbeitslosenquote würden in die richtige Richtung gehen. Allerdings werde es einen noch etwas höheren Preisanstieg brauchen, um die Notenbank zu Anpassungen des Leitzinsniveaus zu bewegen. Risiken würden die Zentralbanker insbesondere mit Blick auf die Lage der Weltwirtschaft sehen. Vor allem ein regelrechter Handelskrieg zwischen China und den USA könnte die australische Wirtschaft nachhaltiger belasten. Mit Blick auf die Binnenwirtschaft verorte die Notenbank in Sydney Risiken vor allem bei der Verschuldungssituation der privaten Haushalte in Australien. Sorgen bezüglich eines regelrechten "Credit Crunches" mache man sich bisher allerdings nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...