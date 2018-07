Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die kanadische Notenbank im Schlepptau der US-Zentralbank die Leitzinsen im Land des Ahorns um 25bp angehoben, so die Analysten der NORD LB.Die Verantwortlichen in Ottawa hätten zudem eher "hawkishe" Kommentare gemacht; diese Anmerkungen seien sicherlich vor allem als Rechtfertigung für eine geldpolitische Entscheidung zu werten, die zwar kaum habe überraschen können, in dieser Form aber dennoch auch nicht unbedingt hätte fallen müssen. Das ökonomische Umfeld in Kanada präsentiere sich in der Summe allerdings wohl schon freundlich genug, um die höheren Leitzinsen auch zu vertragen. So hätten die Einzelhandelsumsätze im Mai um beachtliche 2,0% M/M zulegen können. Diese Angaben seien eine positive Überraschung gewesen. Erfreuliche Absatzzahlen im Kraftfahrzeugbereich, die allerdings auch als Gegenbewegung zu interpretieren seien, hätten an dieser Stelle offenkundig geholfen. Auch exklusive Automobile habe sich jedoch ein erfreulicher Anstieg um immerhin 1,4% M/M gezeigt. Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise hätten zudem ebenfalls oberhalb der Markterwartungen gelegen. Die Notenbank in Ottawa dürfte diese Daten nach Auffassung der Analysten der NORD LB als Bestätigung für ihre jüngste geldpolitische Entscheidung werten. ...

