Wien (www.fondscheck.de) - GAM hat Tim Haywood, Portfoliomanager für Absolute-Return-Bond-Strategien, suspendiert, so die Experten von "FONDS professionell".Die Schweizer Fondsgesellschaft begründe diesen Schritt in einer Pressemitteilung damit, dass es offenbar Unregelmäßigkeiten bei "Teilen seines Risikomanagementverfahrens sowie seiner Dokumentationspflichten in gewissen Fällen" gegeben habe. Das habe eine interne Untersuchung ergeben. ...

