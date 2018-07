Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank von 8,80 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Für den Quartalsbericht am 7. August gebe es Risiken bei Gebühren und Kosten, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Wettbewerbsdrucks sei allzu große Zuversicht für die Einnahmeentwicklung nicht angebracht./mf/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-07-31/13:14

ISIN: DE000CBK1001