Youtube und Facebook haben bereits Inhalte des rechtspopulistischen Journalisten Alex Jones gesperrt. Spotify prüft den Fall noch.

Spotify ist wegen des umstrittenen Podcasts eines Verschwörungstheoretikers in die Kritik geraten. Nutzer des Streamingangebots können seit einigen Tagen über die App die Show "Infowars" des rechtspopulistischen US-Journalisten Alex Jones abrufen.

Jones hatte in der Vergangenheit unter anderem verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...