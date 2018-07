Das Open Interest an den GBP Futures Märkten ist am Montag laut den jüngsten Daten der CME Group um 475 Kontrakte gestiegen, nachdem das Endergebnis am Freitag bei 189.445 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um fast 11,7K Kontrakte. GBP/USD bleibt in der vertrauten Range Das Cable hält seine neutrale Haltung aufrecht, während das Volumen ...

