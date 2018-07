Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,75 Euro belassen. Der Auftrag von T-Mobile US für den neuen Mobilfunkstandard 5G eröffne nur begrenztes Potenzial für den finnischen Netzwerkausrüster, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zwar günstig, allerdings bleibe es unsicher, wie nachhaltig das Umsatzwachstum in der Branche sei./mf/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-07-31/13:33

ISIN: FI0009000681