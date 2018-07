In der chilenischen Kupfermine Chuquicamata gab es erste Proteste und Streiks, auf Escondida scheinen die Verhandlungen zwischen Betreibern und Gewerkschaften zudem gescheitert zu sein. Unterdessen präsentierte Glencore ordentliche Produktionszahlen.

Auf Escondida könnte bald gestrienkt werden

Das könnte ein heißer Sommer für den Kupfermarkt werden. Denn in Chile gibt es keine Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und den Betreibern der Excondida-Mine, der größten Kupfermine der Welt. Hier könnte es in den nächsten Wochen zu Streiks kommen, denn laut Aussagen von Gewerkschaftsvertretern sieht es nach einer deutlichen Ablehnung des Angebots der Betreiber aus. Sprecher Carlos Allende sagte, er rechnet mit einer Ablehnungsquote von mehr als 80 Prozent. Danach kann die Regierung noch einen finalen Vermittlungsversuch starten. Ab Mitte August drohen dann Streiks. Die Betreibergesellschaft Minera Escondida gehört zu 57,5 Prozent BHP Billiton, zu 30 Prozent Rio Tinto, zu 10 Prozent der JECO Corporation und zu 2,5 Prozent der IFC.

Chuquicamata-Mine: Arbeiten versperren Zugang

Die ersten Arbeiterproteste gibt es schon in Codelcos Chuquicamata-Mine. Die Bergleute blockierten am Montag den Zugang zu dem Bergwerk. Allerdings geht es in diesem Disput nicht um höhere Löhne, sondern man protestiert gegen die Pläne von Codelco, Chuquicamata von einem Tagebau in eine Untertagemine zu transformieren, was laut Gewerkschaftsangaben 4.500 Jobs kosten würde. Laut anderen ...

