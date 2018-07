NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im zweiten Quartal dank guter Verkäufe seiner wichtigen Arzneien sowie von Biosimilaren mehr umgesetzt und deutlich mehr verdient. Rückenwind gab es auch von starken Geschäften in Schwellenländern. Die Erwartungen der Analysten hat Pfizer übertroffen. Dank einer gut gefüllten Pipeline sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt für weiteres Wachstum. Die Prognose zum bereinigten Ergebnis je Aktie 2018 hob Pfizer an.

In den drei Monaten per Ende Juni legte der Umsatz um 4 Prozent auf 13,47 Milliarden US-Dollar zu. Günstige Wechselkurse trugen 377 Millionen Dollar zu Wachstum bei, operativ wuchs Pfizer um 2 Prozent. Das Nettoergebnis stieg überproportional um 26 Prozent auf 3,87 Milliarden Dollar oder 0,65 nach 0,51 Dollar je Aktie. Bereinigt verdiente Pfizer 0,81 Dollar je Anteil und damit 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

Von Factset befragte Analysten hatten dem Konzern nur 0,74 Dollar Gewinn je Aktie und knapp 13,3 Milliarden Dollar Umsatz zugetraut.

Für das Gesamtjahr plant das Unternehmen nun mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,95 bis 3,05 Dollar und hob die Schätzung damit jeweils um 5 Cent an. Beim Umsatz rudert Pfizer indes wegen des erstarkenden Dollar zurück. Er soll 2018 rund 53 bis 55 Milliarden Dollar betragen, bisher waren jeweils 5 Milliarden mehr angepeilt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.